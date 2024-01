Gli avversari. I ragazzi di Gardellin a caccia del riscatto dopo il ko con Foiano

Nella gara di andata il Firenze Ovest impose il primo pareggio a un Siena in rodaggio. La sfida in casa dei rossoblù del capoluogo si giocò, per restare in tema con quella di domenica scorsa, in un campo davvero poco adatto all’Eccellenza e che fece infuriare mister Magrini. Lo 0-0 del 1 ottobre scorso è stata però l’unica partita in cui Bianchi e compagni non sono andati a segno delle 18 giocate. Motivo in più per prendere con le molle la sfida di domenica a Badesse nonostante il Firenze Ovest non stia passando, eufemisticamente, un momento particolarmente brillante. La formazione del tecnico Gardellin, sconfitta 2-0 nell’ultimo turno dal Foiano senza mai impensierire quella di Zacchei, si trova a -5 dai playout visto che in classifica occupa il penultimo posto appena due lunghezze sopra l’ultima della classe, il Pontassieve. Una delle poche note lieti della stagione del Firenze Ovest è il giovane portiere Daddi, protagonista all’andata di grandi interventi.