Gli avversari. Ieri tris in casa per la squadra di mister Francini

La Rondinella Marzocco si presenterà domenica, al cospetto del Siena, forte del successo per 3-1 sulla Nuova Foiano, arrivato grazie alla doppietta di Cragno e alla rete di Rosi. Con i tre punti conquistati hanno permesso alla squadra di Francini si è portata a +3 dalla coppia Lastrigiana e Asta, ma la lotta per la salvezza, con otto partite da giocare, è aperta (l’Asta, tra l’altro, deve ancora osservare il turno di riposo). I 29 gettoni raggranellati sono il frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Con le squadre di medio-alta classifica, tra l’altro, i biancorossi non hanno mai particolarmente demeritato, vincendo, come con la Castiglionese o, appunto, la Nuova Foiano, pareggiando, come con lo Scandicci o la Colligiana, o perdendo di misura, come con il Signa o il Mazzola. Anche all’andata, per la Robur, non fu una sfida semplice: alle Due Strade, nel recupero della decima giornata, i bianconeri riuscirono a spuntarla al 95’, grazie a un rigore trasformato da Galligani.