Gli avversari. Il tecnico Abate:: "Sono stracontento della prova dei miei»

Si è detto "stracontento" della prova dei suoi, il tecnico della Flaminia Civita Castellana, Giovanni Abate. "Ho visto una squadra forte – le sue parole –: i ragazzi hanno corso, hanno lottato, si sono aiutati, hanno giocato bene, hanno tirato in porta. Con un pizzico di lucidità in più il risultato avrebbe potuto anche essere diverso. Il punto, comunque, dà continuità al pareggio di Figline; apprezzabile anche non aver preso nuovamente gol".

"Del Siena ho visto tante partite, in preparazione a oggi – ha aggiunto – è una squadra organizzata, con un ottimo allenatore e giocatori molto bravi. Ha anche una delle migliori difese. Secondo me nell’ultimo periodo ha acquisito maggiore consapevolezza". "La Flaminia – ha poi chiuso il mister –, per quello che sta facendo, merita di portare punti a casa e sono quelli che ci servono. La base c’è e questa base è la medicina per arrivare alla salvezza".