Gli avversari: il tecnico Alvini e i giocatori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione alla vigilia del match. Silenzio stampa scaramantico per i calabresi

Nessuna conferenza stampa per il tecnico Massimiliano Alvini (nella foto) e Cosenza che non ha rilasciato dichiarazioni con nessuno dei propri tesserati alla vigilia della sfida con la Carrarese. Non è la prima volta che il club calabrese rimane in silenzio prima di una gara di campionato e qualcuno nell’ambiente cosentino ha insinuato che possa esserci anche una componente di “scaramanzia" visto che nelle occasioni precedenti la squadra ha poi ottenuto un risultato positivo. Ufficialmente la conferenza stampa è stata annullata per motivi logistici a causa della partenza mattutina in aereo della squadra rossoblù. In realtà qualche parola, anche significativa, se l’è lasciata scappare il presidente Eugenio Guarascio nel corso della cena di Natale con gli sponsors di qualche giorno fa: "Ci restituiranno quei 4 punti di penalizzazione".

Un’esternazione fatta come “captatio benevolentiae“ e per caricare ulteriormente la piazza in vista di questo rush finale di 2024 che prevede non solo l’incrocio con gli azzurri ma anche l’attesissimo derby con il Catanzaro. Contro la Carrarese il tecnico toscano Massimiliano Alvini dovrebbe schierare una formazione speculare a quella apuana, almeno dalla cintola in giù. La differenza tra le due squadre si dovrebbe avere tatticamente solamente nell’occupazione degli spazi in quei 30 metri finali della metà campo avversaria. Il mister fucecchiese sembra deciso a sostituire lo squalificato Kouan in mediana col rientrante Charlys che si piazzerebbe a fianco del riconfermato centrocampista greco Kourfalidis.

I dubbi principali di formazione sembrano essere concentrati ancora in difesa con in particolare ballottaggio tra Dalle Mura e Ventura per il posto da centrale. Florenzi, invece, sarà l’uomo deputato a fare da "trait d’union" da centrocampo ed attacco dando quel tocco di imprevedibilità alla squadra. Resta da capire se sarà l’unico trequartista o se Alvini giocherà con una punta sola affiancandogli Fumagalli. Il dubbio tattico è tra 3-4-1-2 e 3-4-2-1.

Gianluca Bondielli