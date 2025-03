Gli avversari Il tecnico dei galletti Longo è alle prese con diverse assenze ed esprime parole di elogio nei confronti degli apuani. "Incontreremo una squadra organizzata»

Ha parlato Calabro ma ha parlato ieri in conferenza stampa anche Moreno Longo (nella foto)prima della partenza del suo Bari alla volta della Toscana. Il tecnico dei pugliesi ha fatto il punto sulle condizioni della sua squadra dopo questa sosta. "Speravo in qualcosa di meglio. Non recuperiamo Lella e stiamo cercando di recuperare Lasagna che ha lavorato in maniera differenziata. Qualcuno che aveva bisogno di lavorare in maniera più importante ha avuto l’influenza. Recuperiamo Tripaldelli mentre Bellomo è influenzato e va valutato. Benali è recuperato così come Oliveri che ha lavorato bene e siamo contenti del percorso che sta facendo. Domenica può giocare dall’inizio".

Longo ha avuto parole di elogio per la Carrarese. "E’ una squadra organizzata che ha molta intensità e che sa stare in campo. Sta facendo un campionato egregio, sarà la tipica partita di B. A Carrara sappiamo che ambiente troveremo. Giocheremo su un campo in sintetico e dovremo essere bravi ad adattarci nel fare la partita che vogliamo fare. Cambia il contesto, ma non deve cambiare il nostro atteggiamento". Il mister biancorosso ha rispedito al mittente le accuse di scarso coraggio. "Noi aggrediamo alto, giochiamo a tutto campo. Osare e coraggio sono parole che dico sempre a tutti i miei calciatori; chi parla di poco coraggio forse guarda altre partite. Noi fin dal ritiro proviamo a migliorare e raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a crescere per limare il più possibile tutti gli aspetti. Qualche gol in più ci avrebbe permesso di fare un balzo importante. Nel girone d’andata producevamo molto, ora per forze di cosa le partite sono diverse. La posta in palio sale, sia per noi che per gli altri. È un dato di fatto dove dobbiamo migliorare".

Proprio parlando di attacco Longo si è espresso su Falletti e Pereiro, i due giocatori poco utilizzati. "Falletti ha smaltito l’influenza di due settimane fa. Può giocare come tutti gli altri; se non gioca è puramente una scelta tecnica. Anche Pereiro inizia a stare meglio, non lo frena nulla di particolare. Come gli altri può giocare quando mi darà le garanzie necessarie".

Gian. Bond.