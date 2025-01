Gli avversari. La ‘cura’ Rigucci porta entusiasmo e nuova grinta

Anche il Montevarchi, prossimo avversario dei bianconeri, ha ripreso ieri gli allenamenti: in casa rossoblù, dopo le ultime due vittorie consecutive, che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalla zona play out e avvicinarsi a quella play off – 25 i punti all’attivo, con 24 gol realizzati e 25 subiti, di cui 16 conquistati in casa e 9 in trasferta – si respira aria di ritrovato entusiasmo. E’ servita, insomma, la ‘cura’ Rigucci, subentrato a metà dicembre all’ex Siena Lelli. Il tecnico, per la sfida di domenica, ritroverà Martinelli, costretto a saltare l’ultima uscita causa squalifica, ma perderà per lo stesso motivo, Saltalamacchia, diffidato e ammonito domenica contro la Flaminia Civita Castellana.

"Da quando è arrivato, il mister ha lavorato molto sulla testa – ha spiegato il difensore Lorenzo Vecchi –, perché stavamo attraversando un momento difficile. Ci ha trasmesso maggiore serenità. Poi le vittorie aiutano sempre a lavorare meglio. Siamo una squadra tecnica, ma una delle caratteristiche che ci richiede Rigucci è la grinta: d’ora in poi la vedrete in campo".

Il miglior marcatore del Montevarchi è Orlandi con 8 reti realizzate (7 dal dischetto).