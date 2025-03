Gli azzurri ospitano l’Orvietana. Sangio, c’è Bargellini per riprendersi il Fedini

Conta solo vincere. La Sangiovannese riceve l’Orvietana e l’unico obiettivo che si possono porre Nannini e compagni è quello di centrare l’intera posta in palio per avvicinarsi agli umbri, distanti quattro punti, e tornare a gioire del successo in casa che manca dallo scorso 19 gennaio, giorno del sofferto 1-0 arrivato in zona Cesarini contro il Follonica Gavorrano. Avere la meglio dei ternani sarà tutt’altro che facile, il momento non è dei migliori e il fattore psicologico non gioca a favore del Marzocco che dopo essere sprofondato in zona playout a fronte di alcuni risultati non felici ha l’obbligo, fin da subito, di rialzare la testa per poi affrontare le altre sei partite che mancano alla conclusione del torneo con il piglio giusto e la voglia di chiudere, prima del tempo, la pratica salvezza. Marco Bonura sa benissimo la forza dell’avversario, confida però in una grande prestazione dei suoi: "Affrontare l’Orvietana sarà tutt’altro che facile, arriverà forte di una classifica migliore della nostra e con un organico che, soprattutto nel reparto avanzato, conta giocatori molto fisici e che vedono benissimo la porta. Abbiamo, in pratica, un solo risultato; vincere permetterebbe di affrontare le prossime partite con un morale decisamente più alto. Intanto, però, sfoderiamo oggi una bella prestazione poi penseremo al futuro". Patata dovrebbe essere a disposizione, il problema al mignolo della mano infortunatosi giovedì sembra risolvibile e assieme a lui, come under, giocheranno Chelli in difesa e Bargellini come quinto mancino di centrocampo. Totalmente recuperato anche Santeramo mentre in avanti per due maglie ci sono quattro elementi che scalpitano.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30) SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Nannini, Foresta, Cenci, Bargellini; Nieri, Gaetani. All. Bonura ORVIETANA (3-5-2): Rossi; Ricci, Berardi, Mauro; Paletta, Sforza, Fabri, Proia. Bologna; Panattoni, Caon. All. Rizzolo Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila.

Massimo Bagiardi