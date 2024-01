Gli ex bianconeri. Cianci al Catania. Il difensore Baroni va all’Albinoleffe

In questo mercato invernale sono tanti gli ex Siena che hanno trovato nuova sistemazione o ne hanno trovata una. L’attaccante Cianci è passato dal Taranto al Catania, firmando un contratto fino al 2026. Marcel Buchel, svincolato, si è invece legato alla Spal, che lotterà per evitare la retrocessione in Serie D, fino al 2025. Il difensore Riccardo Baroni, figlio del tecnico Marco, anche lui ex Siena, è passato dal Modena all’Albinoleffe, per rilanciarsi dopo la rottura del crociato e i mesi trascorsi per rimettersi in condizione. Leandro Rosi, svincolato dopo l’esperienza al Perugia, potrebbe invece salire su un aereo per il Brasile: piace infatti al Criciuma. Diversi ex bianconeri sono invece ancora nell’elenco dei giocatori senza contratto, da Manuele Castorani, a Matteo Darini, da Michele Russo a Stefano Cason a Zaccone. L’arrivo all’Entella di Montevago lascia presagire la partenza imminente di Disanto che potrebbe vestire la maglia della Lucchese.