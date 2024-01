GLI IMPEGNI DELLE GIOVANILI. Subito in campo Under 17 e Under 15. Doppio confronto col Cerignola Il primo fine settimana di gennaio segna la ripartenza dei campionati giovanili. Alcune squadre riprenderanno più avanti, come la Primavera 4 dell'Arezzo, mentre altre scenderanno in campo subito, come Under 17 e Under 15. Scontro diretto per gli Allievi nazionali, separate da un solo punto.