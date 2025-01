Gli infortunati. Rientra Bianchi Semprini resta da valutare

Prosegue, al Bertoni dell’Acquacalda, la preparazione della Robur, in vista della trasferta di domenica sul campo del Montevarchi. Mister Magrini ritroverà il capitano Tommaso Bianchi, ai box per la sfida con il San Donato Tavarnelle causa febbre. Da valutare invece Semprini: l’attaccante, fuori dai giochi da settimane per una distorsione al ginocchio, è ormai prossimo al rientro ma, proprio come la scorsa settimana, la sua disponibilità, sarà decisa all’ultimo. La chiamata arriverà soltanto quando il problema sarà superato al 100 per cento. Sicura la lista degli assenti: salteranno la partita del Brilli Peri, Farneti, squalificato per un turno dopo l’ammonizione rimediata, da diffidato, domenica corsa al Franchi e comunque non al top della condizione, e gli infortunati Di Gianni (da vedere se riuscirà a recuperare per la gara sul campo della Flaminia Civita Castellana), Lollo e Hagbe.