Gli spogliatoi. Balloni fa il pompiere: "Pensiamo alla Coppa»

Una sconfitta casalinga amara, che deve servire come campanello d’allarme in vista del doppio confronto della finale di Coppa Italia contro il Trapani prevista tra due settimane. "Abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo realizzato – ha detto a fine incontro il presidente Paolo Balloni –, loro invece alla prima occasione hanno segnato. E’ una cosa che ci è accaduto diverse volte nelle ultime partite e non capiamo perché. La partita tutto sommato è stata di grande impegno. Dobbiamo ritrovare positività, dobbiamo giocare un doppio incontro importante di Coppa Italia. Dobbiamo stare vicini alla squadra, se questo è un segnale dobbiamo mettere la testa perché a Trapani dobbiamo essere squadra come siamo stati durante l’anno". Minerari fuori dai playoff ma ora ci sarà la finale di Coppa Italia. "Il bilancio di campionato è positivo – ha concluso Balloni -, siamo arrivati secondi dietro alla Pianese. In finale di coppa, la squadra è forte. Forse ci manca un po’ di convinzione nelle nostre forze e forse ci servirebbe un po’ di fortuna. Ma vince chi segna e chi perde sta a guardare. Volevamo andare in finale playoff, perché era un modo per tenersi carichi per la coppa. Ma troveremo il modo di allenarci bene lo stesso per farci trovare pronti contro il Trapani".