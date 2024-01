Gli spogliatoi. Clementi: "Abbiamo dato tutto»

Quattro sfide in due anni, tutte con lo stesso epilogo: il paro. Eppure i due tecnici sono soddisfatti.

"È stata una partita intensa che non ha annoiato i tifosi – dice il tecnico del Notaresco Bruno –. Abbiamo giocato con grande personalità e coraggio in un campo molto difficile come quello di Senigallia".

Soddisfatto anche Aldo Clementi che ha dovuto fare i conti con una rosa rimaneggiata.

"E’ stata una partita piacevole, abbiamo dato tutto, vista la situazione sono soddisfatto – ribadisce –. I ragazzi più giovani hanno fatto bella figura, solidi anche i nostri veterani e poi c’è Romizi, davvero in ottima condizione, un innesto preziosissimo. Temevo molto questa gara, ho chiesto attenzione e lucidità, i ragazzi mi hanno accontentato. Non amo snaturare i miei giocatori, se una casella in campo è vuota perché non dare spazio ai ragazzi più giovani".

n. s.