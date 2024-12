Gli spogliatoi. Consonni: "Soddisfatto. Ma caliamo nel finale»

"Sono soddisfatto per la vittoria ottenuta contro una squadra tra le più attrezzate del girone anche se ora vive un periodo negativo. Nel primo tempo si sono chiusi bene. Bravi i ragazzi che hanno avuto pazienza e alla fine hanno avuto ragione". L’allenatore Gigi Consonni batte cinque al termine della gara contro l’Ostia Mare. "C’è stato, però, qualcosa che non mi è piaciuto: nel secondo tempo, una cosa che si ripete, i ragazzi calano soprattutto a livello mentale e pensano soltanto a difendere il vantaggio: siccome sono scaramantici mi auguro lo facciano apposta – conclude ridendo il mister –. "Nei momenti difficili abbiamo trovato la serenità e l’equilibrio necessari per risalire e mi dispiace per coloro che, pur allenandosi intensamente, giocano di meno". "Vittoria importante – ribadisce il dg Vetrini – contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Noi soffriamo nel finale perché non riusciamo a chiudere il match quando capita l’occasione buona e, quindi, poi subiamo il ritorno degli avversari. Questo gruppo è stato bravissimo ad uscire da una situazione imbarazzante, e ora andiamo avanti partita dopo partita. Sul mercato faremo qualcosa in uscita, anche perché Sanyang rischia di stare fermo un anno per un infortunio al ginocchio. "Non prendiamo gol, ma lo facciamo, e questo è fondamentale, ma ci abbassiamo troppo – sottolinea Mattia Macchi – per cui dobbiamo soffrire nel finale".