Gli spogliatoi. Di Meglio amareggiato: "Spariti dopo il gol»

Un punto in casa del Cenaia non può far sorridere. Ma se il punto è arrivato nel finale in rimonta è meglio di niente. Anche perché il Grosseto ha mangiato un punto a Pianese, Follonica Gavorrano. "I primi venti minuti siamo andati bene – ha spiegato Gianni Di Meglio a fine incontro –, non abbiamo concesso nulla agli avversari, poi una volta fatto gol abbiamo concesso dieci minuti, palle gol. Su palla inattivo abbiamo concesso troppo. Nel secondo tempo abbiamo spinto e voluto questo punto. Siamo soddisfatti di aver guadagnato un punto sulle prime, ma abbiamo perso un’occasione importante per guadagnare ancora. Nel momento migliore nostro dopo il gol del vantaggio ci sono stati dieci minuti dove non si è capito nulla. Abbiamo concesso occasioni importanti. Nella ripresa abbiamo avuto carattere, se avessimo segnato prima la potevamo anche vincere". Al Grosseto continua a mancare cattiveria agonistica ed i punti persi per strada oramai sono tanti. "E’ tutto il campionato che succede questo – ha aggiunto Di Meglio –. Una volta che si segna basterebbe reggere e invece caliamo di concentrazione: dobbiamo lavorarci. Peccato perché avevamo tenuto bene il campo, segnato e poi non si sa cosa ci succede".