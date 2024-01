Gli spogliatoi. Masi: "Ko, ma nessun dramma»

Gli episodi condannano il Follonica Gavorrano di mister Marco Masi (foto), di ritorno da Piancastagnaio con 0 punti. "Ho visto un primo tempo sostanzialmente equilibrato – ha detto a fine gara Masi -, dove loro hanno fatto qualcosa in più e hanno trovato il vantaggio. Abbiamo giocato poco, mentre nella ripresa siamo entrati in campo in maniera più determinata e abbiamo trovato il pari. Anche se siamo rimasti in 10 la partita era in mano nostra. Poi l’episodio della punizione che non so se ci fosse, ma abbiamo fatto una valutazione della traiettoria non giusta e dopo la gara è finita.Non bisogna fasciarci la testa, anche se dobbiamo riflettere perché da essere la miglior difesa adesso subiamo troppi gol. Ma non deve cambiare nulla, il campionato è sempre lì e dobbiamo andarlo a prendere". Un ko importante ma la strada del Follonica Gavorrano resta la stessa. "C’è l’amaro in bocca per come è arrivata la sconfitta – ha aggiunto il presidente Paolo Balloni -, perché eravamo riusciti a recuperare nonostante l’inferiorità numerica. Ma l’arbitro ha concesso una punizione inesistente e su quell’episodio è arrivato il secondo gol".