Gli spogliatoi. Mister Masi: "Dopo mezz’ora ci siamo ripresi»

Tre punti sofferti, in rimonta e che lanciano i minerari all’inseguimento del Seravezza Pozzi dopo aver agganciato la Pianese. Il successo per 2-1 contro il San Donato Tavarnelle ridà fiducia alla formazione di Masi che aveva chiuso il 2023 con un pareggio tra luci ed ombre. "Abbiamo faticato molto – ha detto mister Marco Masi a fine incontro -, perché ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Non avevamo nemmeno l’abitudine di andare a prenderli alti. Ripartendo dopo 20 giorni eravamo un po’ arrugginiti. Ci siamo disuniti e allargati, poi abbiamo rimesso le cose a posto. Siamo stati più compatti, ma non come siamo abituati. Sapevamo che era una partite difficile, riuscire a vincere era importante. Non eravamo noi come insieme per mezzora. Siamo stati disuniti, molto lunghi e lenti nel cercare di pressare. Era la frenesia nel voler prendere palla". Prossimo turno scontro importante, sul campo della Pianese che ha gli stessi punti del Follonica Gavorrano ed è al secondo punto in classifica. "Ogni partita è importante, perché ci sono i tre punti. E’ difficile perché è un girone equilibrato – ha aggiunto Masi -. Quella di domenica sarà difficile, ci prepareremo. Durante le vacanze abbiamo lavorato bene, sapevamo che ripartire dopo 20 giorni poteva lasciare ruggine e questo si è verificato. Non pensavo in maniera così eclatante, ma i ragazzi si sono ricompattati ed abbiamo ritrovato ordine".