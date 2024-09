Gli spogliatoi. Mister Masi non è deluso: "Buon secondo tempo». Balloni ottimista: "Bravi»

Pali, rigori sbagliati, occasioni sprecate. Il Follonica Gavorrano ha iniziato il torneo di serie D con uno 0-0 che brucia. "Nel primo tempo abbiamo sofferto sulle loro palle inattive, calciavano bene e andavano a saltare altrettanto bene – spiega mister Marco Masi -. Nel secondo tempo credo che abbiamo fatto una buona partita, creando tanto. Dispiace per il risultato. È anche la nostra prima vera partita in campionato, quindi ci sta avere un po’ di alternanza di rendimento, di fiducia e di letture durante la gara. Prendiamo il secondo tempo, che è stato buono, e ripartiamo da lì. Penso che Pino abbia fatto una grande prestazione, si è assunto la responsabilità di battere il rigore. Poi ci sta di sbagliare ed è stato bravo il portiere, non è un errore del nostro attaccante". Ora il recupero col Livorno, con i minerari che non potranno neanche rifiatare. "Ci sarà il Livorno e poi la Sangiovannese, da non avere ancora ritmo per il campionato ci ritroviamo in sette giorni a fare tre partite – conclude Masi, non sarà semplice da gestire. Intanto ne abbiamo fatta una, poi guarderemo le altre". Soddisfatto invece il presidente Paolo Balloni: "La prima partita di campionato è stata positiva, ci sono mancati solo i tre punti ma abbiamo avuto tante occasioni soprattutto nella ripresa. Ce l’abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato in tutti i modi e bisogna dire che il bicchiere, nonostante il pareggio, è mezzo pieno. I ragazzi sono stati bravi, alla prima partita non è mai facile".