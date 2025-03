Gli spogliatoi. Mister Masi può sorridere: "Campo impraticabile. Bravi a volerla vincere»

Un grosso sospiro di sollievo per Marco Masi ed il suo Follonica Gavorrano. La vittoria di ieri allontana i minerari dalla zona playout e consente ai biancorossoblù di ottenere l’ottavo risultato utile consecutivo, ma soprattutto di tornare a vincere e di farlo contro una diretta concorrente per la salvezza. "Siamo all’ottavo risultato utile consecutivo, significa che siamo in buona salute – ha detto a fine gara l’allenatore dei minerari -. È stata una partita sporca su un campo impossibile, credo che sia una vergogna far giocare una squadra su un campo così, anche per l’incolumità di tutti i 22 ragazzi in campo più i subentrati che viene messa a repentaglio". Campo difficile, avversario tosto e la pressione della classifica sulle spalle. Elementi che potevano essere determinanti per il Follonica Gavorrano. I minerari sapevano che sarebbe stata dura fino alla fine, e così è stato visto come la squadra di Bonuccelli ha sfiorato il pareggio nei minuti di recupero con una traversa di Carcani che ha fatto sudare freddo mister Masi. "Abbiamo fatto quindi una partita sporca, come doveva essere fatta – ha aggiunto Masi -. La vittoria è più che meritata, è vero che loro hanno preso una traversa su punizione, noi l’abbiamo presa su azione, ma la partita è sempre stata sotto controllo".