GLI SPOGLIATOI. Mister Savini: "Non dobbiamo mollare mai»

La Fermana non va oltre il 2-2 in casa del Sora, un risultato che cambia poco in termini di classifica. Non basta una buona prestazione per gli uomini di mister Savini, con il tecnico gialloblù che prova comunque a guardare il bicchiere mezzo pieno. "La nostra situazione ci imponeva di provare a vincere fino alla fine, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti – dice il mister –. Abbiamo però accorciato sulla Civitanovese, dobbiamo proseguire sulla nostra strada cercando di ottenere il massimo fino alla fine. Normale che ci servano delle vittorie, magari inanellare una serie di successi, ma bisogna pensare di partita in partita". Queste le prime parole di Savini, che poi ha aggiunto: "Nel primo tempo ci siamo abbassati volontariamente per cercare di ripartire, e in parte ci siamo riusciti. Siamo stati bravi a reagire dopo il vantaggio del Sora e abbiamo ribaltato con merito il risultato, poi nella ripresa c’è stato un momento di confusione e loro hanno pareggiato. È stata una gara aperta fino alla fine".

Sul momento della Fermana c’è poi la chiosa finale: "I ragazzi si allenano bene, ma la situazione non migliora. Dobbiamo cercare di fare meglio e non mollare, con attenzione massima ai particolari, perché sono i dettagli a poter fare la differenza".