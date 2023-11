Gli spogliatoi, parla mister Bonuccelli. "Un successo che spero sia un vero toccasana»

"Poco prima dell’azione del gol il mister mi aveva detto di spostarmi più avanti per riempire l’area di rigore dal momento che durante la gara non avevamo sfruttato al meglio i numerosi cross in area. Così ho fatto e con un inserimento da dietro sono andato a colpire di testa il pallone su cross di Rinaldini. Per fortuna questa volta dopo aver toccato il palo la sfera è entrata". Questo il racconto sull’azione del gol di Piergiorgio Sabelli, bomber di giornata, che dopo la rete ha fatto luna lunga corsa andando ad abbracciare in panchina mister Bonuccelli: un abbraccio davvero liberatorio in un momento delicato. "Ci voleva proprio questa vittoria – prosegue il centrocampista biancorosso – perché in un campionato ci sono anche momenti negativi che devono essere gestiti e noi speriamo di ritornare ad essere quelli di inizio stagione".

"L’episodio finale del rigore contestato dagli avversari non l’ho visto – afferma mister Bonuccelli – perché guardavo altrove. Abbiamo aggredito bene la partita e ala prima difficoltà creta da noi ci siamo abbassati. I ragazzi sono stati bravi a superare i momenti difficili, hanno tenuto botta. Abbiamo crossato tanto, ma invano. Questa vittoria che ci mancava da tempo riporta la serenità. Bisogna lavorare sulla testa e migliorare l’aspetto della qualità. Spero che questa vittoria rappresenti un vero toccasana: può essere il primo tassello di un filotto".