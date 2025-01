Gli stipendi in Lega Pro. Camarda è il più pagato. Alcione, club “virtuoso“

C’è chi, come Milan Futuro, può permettersi ingaggi-record (800mila euro a stagione è lo stipendio del 16enne Francesco Camarda, stabilmente ormai nel gruppo della prima squadra con cui ha debuttato anche in Champions League), ma c’è pure chi, come la Clodiense (città della neopromossa formazione di Chioggia) è assai parsimoniosa (723mila euro complessivi di monte ingaggi). Nel complesso, però, le 57 squadre iscritte al campionato di serie C, compresa la nutrita pattuglia delle lombarde (undici le formazioni iscritte fra girone a e girone B), non sembrano badare a spese visto che rispetto ad un anno fa il peso degli emolumenti è aumentato, passando da 163 a 166 milioni.

Scorrendo la “top ten“ della speciale classifica troviamo il Catania in testa (11,6 milioni il budget per gli stipendi), seguito dall’Avellino (10,2) e Benevento (9,7). Tutte rappresentanti del girone C, quello di ferro in cui sono iscritte società molto ambiziose con grandi città alle spalle. Non si sono risparmiate neppure Triestina (quarta con 7,9 milioni di euro), Vicenza (quinta con 6.8 milioni) e la gloriosa Spal (6,5 milioni), rappresentanti di altre piazze molto importanti.

Detto che dal conteggio sono escluse le seconde squadre di Juventus, Milan e Atalanta, non si può non applaudire l’Alcione, ad oggi a tutti gli effetti la terza forza di Milano: gli “Orange“, neo-promossi dalla D e stabilmente sin dalle prime giornate nella zona-playoff del girone A, hanno un monte-ingaggi che supera di poco il milione di euro esono comunque la miglior neopromossa, grazie ai 32 punti sin qui conquistati (settimo posto in classifica con l’AlbinoLeffe).

Se si osserva la classifica dei tre gironi, forse la società che spende meglio, in base proprio alla posizione in graduatoria, è il Monopoli, seconda nel girone C con 41 punti. Per la società pugliese il monte ingaggi resta al di sotto dei 2,5 milioni di euro con la squadra allenata da Alberto Colombo. Chi spende meno, invece, spesso paga poi sul campo con risultati deludenti: le ultime posizioni dei tre gironi. Infatti, sono occupate proprio da Clodiense, Legnago e Taranto.

Discorso a parte vale per chi scende dalla Serie B: di frequente c’è un peso non indifferente degli ingaggi (più di 6 milioni per la Ternana) e il rendimento non è uguale per tutti: bene la Feralpisalò (poco più di 2 milioni con un ottimo terzo posto in classifica nel girone A) mentre il Lecco (che arriva a 1,8 milioni) è appena tredicesimo.