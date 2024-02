Gli ultimi risultati. L’Autofficina Salva è la nuova capolista

Scatto al vertice dell’Autofficina Salva nel campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La neo capolista in solitaria vince lo scontro diretto per il primato contro i Dinosauri, portandosi a +3 sui rivali. La partita più attesa di giornata finisce 5-2 e vede in Sorisi il grande protagonista autore di un poker che di fatto manda ko i Dinosauri. Per l’Autofficina Salva a completare il quadro dei marcatori c’è la rete di Bloisi. Sul fronte opposto vanno a bersaglio Sarti e Diddi. Come detto in classifica la capolista ha tre punti in più dei Dinosauri. Situazione cristallizzata anche dalle successive vittorie per 9-0 dell’Autofficina Salva sui Masterfurios (pokerissimo di Sorisi, doppietta di Bloisi e gol di Biancucci e Catania), e per 6-0 dei Dinosauri sulla Divano Kiev (in questo caso doppiette di Sarti e Milani, e gol di Rosati e Calamai). Insomma, la lotta per il titolo è più avvincente che mai e attenzione anche al Real Madrink staccato di cinque punti dalla vetta ma che non sta mollando, come testimoniato anche dal 3-0 sullo Shakhtar Sacra con doppietta di Kola e rete di Lushi. In corsa pure i Diavoli dei Balcani, che devono ancora giocare il loro match col Lesagora e che vincendo si riavvicinerebbero al gradino più basso del podio. Da segnalare infine il 4-0 del Red Lion sul Manchavevi e il 4-2 del Gallotasaray sulla Casa del Popolo Bacchereto. Il quadro di giornata si chiuderà con la sfida Kodokan-Il Vergè.