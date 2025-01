Gli ultimi risultati. Memorial Stefanelli. Il Prosques sorride

É stato il Prosques ad aggiudicarsi la fase Gold del Memorial Stefanelli 2024 organizzato dal comitato Msp Prato e dallo Sporting Mezzana. I campioni hanno sbaragliato la concorrenza battendo il Park 8 a 3 nei quarti di finale e l’Ac Feudo per 5 a 1 in semifinale. A fare le spese della grande condizione di forma del Prosques e dei suoi giocatori è stato, in finale, l’Herta Vernello, battuto 6 a 3.

Tutti i match della manifestazione si sono disputati allo Sporting Mezzana, dove è avvenuta anche la cerimonia di premiazione dei vari tabelloni del memorial. Nella finale per il 3° e 4° posto, invece, il Barber vince 6 a 3 contro l’Ac Feudo, portandosi a casa la medaglia di bronzo e quindi il gradino più basso del podio.

Nella fase Silver a spuntarla è stato il Vllaznia, che ha prima battuto il Vic in semifinale 5 a 9 e poi Le Barbie per 9 a 6 in finale, potendo così sollevare la coppa al cielo. La finalina per il 3° e 4° posto, invece, è andata al Vic che ha battuto gli Eagles 10 a 9 ai calci di rigore, dopo il 6 a 6 maturato nei tempi regolamentari, al termine quindi di una sfida tiratissima e avvincente.

Infine il Memorial Stefanelli fascia Bronze, andato alla squadra Emozioni C5, che ha vinto la fase Playoff di categoria. I campioni del tabellone si portano a casa il titolo battendo il Jegerksen in finale 6 a 5. Il match per il 3° e 4° posto, invece, è andato al Tavola, che ha battuto con un 10 a 3 senza appello gli M16. Da annotare inoltre che nella fase Playout Bronze, a vincere è stato il Rayo Avellaneda grazie al 3 a 9 in finale inflitto al Biancazzurra.

Al terzo posto in questa fase è giunto il River Bisenzio, che ha battuto il Borussia Stortmud per 4 a 0 nella finale per il 3° e 4° posto.