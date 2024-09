Gli ultimi test match sorridono alle ’nostre’. Real FQ a valanga, "X" per zebre e squali

L’ultimo weekend di amichevoli in Versilia ha portato risultati positivi per le nostre principali formazioni. Grande exploit del Real Forte dei Marmi Querceta che, dopo aver battuto venerdì 2-1 la Primavera del Pisa grazie ai gol degli ex Pro Livorno Sorgenti Nicola Solimano e Mattia Lucarelli, anche sabato pomeriggio sempre fra le mura amiche del “Necchi-Balloni“ si è imposto 5-1 sulla Stella Rossa di Castelfranco di Sotto: sugli scudi la nuova coppia d’attacco con il centravanti classe 2004 Filippo Panicucci (tripletta per lui) e il numero 10 Christian Mangiarotti... in attesa che si sblocchi anche Nicolò Micchi.

Pareggio 1-1 sabato per il Viareggio che al Marco Polo Sports Center affrontava lo Scandicci. Per i blues fiorentini ha sbloccato l’incontro Sinisgallo su calcio di punizione mentre il pareggio delle zebre nel finale è arrivato su rigore con l’ex Brega (autore di 4 gol in questo pre-campionato, andando sempre a segno in 4 delle 5 amichevoli disputate).

Segno X poi anche per il Forte dei Marmi neopromosso in Promozione che al “Necchi-Balloni“ ci ha giocato sabato mattina contro la Borgonovese 2-2. Il tecnico degli squali Luca Cagnoni ha schierato questo undici iniziale: Ceragioli, Gentile, Credendino, Francesco Sodini, Rocchiccioli, Papi, Tedeschi, Lucchini, Rodriguez, Lossi, Nicola Sodini (nel secondo tempo poi sono entrati Pucci, Arcidiacono, Tonacci, Del Soldato, Tognocchi, Alberti, Cardillo). Per il Forte avevano segnato il cubano Rodriguez in avvio e poi il subentrato Del Soldato (ex Corsanico) a metà ripresa ma la Borgonovese (team piacentino che milita in Prima categoria) rimontava dal 2-0 al 2-2 grazie ad Isola e Moscheri su punizione. Interessante è stata la sgambata dei versiliesi contro gli emiliani. Prossimo test per Lossi e compagni sarà domani al “Cavanis”, ospiti del Capezzano Pianore. "Nel primo tempo abbiamo fatto bene – puntualizza l’allenatore dei fortemarmini Cagnoni – ho visto la mia squadra compatta senza concedere niente. Con più lucidità e una gamba un po’ più frescha avremo potuto chiudere con 3 o 4 gol di scarto. Chiaramente la brillantezza è quella che è, come normale in fase di preparazione. Ho visto belle trame e soprattutto solidità. Nel secondo tempo ho cambiato tanto, per il caldo e per evitare possibili acciacchi in virtù del tanto lavoro di questi giorni. Essendoci tanti ragazzi nuovi abbiamo perso un pochino le distanze, però me lo aspettavo anche. Dobbiamo iniziare a lavorare oltre che sul palleggio anche sulla tattica. Lo zoccolo duro della squadra sa già cosa chiedo. I nuovi invece devono affinarsi però mi ritengo soddisfatto. Considerando che ci sono attualmente assenze di pedine importanti come Maggi, Seriani, Scaranna, Simonini, Panaino, Valori, Zappelli e il nuovo arrivato Manfredi, ora ci sarà da migliorare tecnicamente e riuscire a mettere qualità specialmente nelle ultime giocate".