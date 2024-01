Gli under. Firma anche Porcu ma va subito al Grosseto

Nell’affare con la Sampdoria che ha portato Lorenzo Malagrida alla corte di mister Troise, rientra anche Diego Porcu. Ma il mancino laterale di difesa in riviera non è nemmeno passato. Via dritto fino a Grosseto dove, in serie D, giocherà fino al termine della stagione. Ricapitolando, il Rimini ha acquistato il cartellino del difensore dalla Sampdoria per poi girarlo immediatamente in prestito al club toscano. Classe 2004, originario di Genova, il terzino lascia il settore giovanile del club ligure dopo le 11 presenze messe insieme in questa stagione alla corte di mister David Sassarini nella Primavera 1 della Samp, dopo le 26 della stagione precedente. Ora con addosso la maglia del Grosseto la sua prima avventura tra i ’grandi’ prima di rientrare alla base, al termine di questa stagione, nel club della presidente Di Salvo.