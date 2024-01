Goleada in Eccellenza. Brescello sbanca Castelfranco

VIRTUS CASTELFRANCO

BRESCELLO/PICCARDO

VIRTUS CASTELFRANCO: Cavallini, Laruccia, Marconi, Ceccarelli (26’st Giordano), Casarano (12’st Zironi), Palmiero, Mantovani, Nait (12’st Cantarello), Bertetti, Ferrara (20’st Barbolini), Timperio (36’st Di Marcello). A disp.: Tagliavini, Pepe, Caselli, Barani. All.: Cattani

BRESCELLO/PICCARDO: Caccialupi, Fomov (38’st Zaccariello), Gianferrari, Monica, Galeotti, Cocconi (1’st Marmiroli), Notari, Manghi (29’st Caffarra), Bernasconi (12’st Sarzi Maddidini), Truffelli, Bocedi (5’st Ennamli). A disp.: Aimi, Aloi, Rodriguez, Girardi. All.: Fontana

Arbitro: Milandri di Cesena

Reti: Fomov (B) al 10’pt e al 16’st, Bertetti (V) al 26’pt, Bernasconi (B) su rig. al 40’pt, Truffelli (B) al 4’st.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Fomov, Bertetti e Marconi. Recuperi: 3’ e 4’. Bertetti (V) manda un rigore sul palo al 26’pt.

Era datata addirittura 17 settembre l’ultima sconfitta della Virtus Castelfranco, che ha solo tre kappao in campionato: la bestia nera si chiama Brescello/Piccardo, che dopo aver vinto anche all’andata (1-0), ieri ha calato un netto poker per una domenica da sogno. Ha aperto i conti Fomov di testa, dopo un corner. I modenesi sono forti e si conquistano un rigore: Bertetti va sul palo, poi Caccialupi la devìa ma sempre Bertetti è il più lesto di testa, ed è 1-1. Poco prima della pausa uno scatenato Truffelli si inserisce in area e viene colpito da Mantovani. Rigore e gol di Bernasconi. Nella ripresa Truffelli (testa) e Fomov (bel tiro preciso) fissano il totale sul 4-1.

Nel mezzo da sottolineare ci sono diversi interventi prodigiosi di Caccialupi, giovane portiere del 2004 che in estate difende le porte del suo Collagna nel Torneo della Montagna. Tornando ai discorsi di squadra: mancava dal 19 novembre la vittoria al Brescello. Sono tre punti preziosi che portano il bottino a quota 30 punti, a -7 dalla Correggese che è la prima squadra all’interno della zona playoff. Vittoria pesante anche se guardiamo al calendario: domenica, infatti, il Brescello ospiterà la capolista Cittadella Vis Modena, che ha ben 44 punti e ha perso un solo incontro su diciannove.