Gorgone: "Lucchese a Perugia con grinta"

Nonostante l’intero reparto difensivo sia fuori uso, tra squalifiche (Benassai e Gucher) ed infortuni (Sabbione e Tiritiello), la Lucchese proverà, con l’orgoglio, a sovvertire un pronostico che pende in maniera fin troppo evidente dalla parte del Perugia che, oltre a presentare il neoacquisto Sylla, recupera anche Vasquez. Ma, siccome non ci sono partite perse prima di scendere in campo, i rossoneri cercheranno di compiere quello che sarebbe un autentico "miracolo": tornare dal "Curi", dove oltretutto non hanno mai vinto, con un risultato positivo.

"Siamo consapevoli – ha detto alla vigilia Gorgone – che, a bocce ferme, il Perugia gode dei favori del pronostico; che, oltre ad essere una squadra forte, sa benissimo che davanti ci sarà una Lucchese con una difesa assolutamente inedita, ma per nulla disposta a fare da “vittima” sacrificale. Fedato è ancora fuori; si è fermato anche il giovane Toma. Quanto a Sabbione e Tiritiello non sono pronti per scendere in campo. Sarebbe stato troppo alto troppo alto il rischio di ricadute. Benassai e Gucher sono squalificati. I giocatori abili e arruolati rimasti sono: Alagna, Quirini, Perotta, De Maria, Visconti e Fazzi. Sicuramente non dovremo disputare una partita prettamente difensiva, perché potremmo andare incontro ad una sicura sconfitta".

Sul Perugia, che è tra le squadre che pareggia di più (nove), il trainer rossonero ha aggiunto: "Rispetto alla gara di andata, oggi in panchina c’è un allenatore giovane e in gamba. Ho visto la partita con il Cesena, dove ha commesso degli errori, ma quella umbra è una squadra forte. Oltretutto hanno inserito in attacco quel Sylla che, purtroppo, conosciamo bene, dal momento che ci ha fatto due gol quando è venuto al “Porta Elisa” con la Vis Pesaro. Inoltre sono previsti alcuni rientri proprio contro di noi. Avendo un distacco notevole dalla capolista, nell’ordine dei sedici punti, credo che il Perugia punterà ad arrivare nelle prime tre-quattro posizioni".

Sul mercato, in piena evoluzione, Gorgone ha spiegato che "nel girone di ritorno peseranno ancora di più i punti e servirà ancora maggiore attenzione. Finito il mercato di gennaio, che crea sempre situazione ambigue, mi auguro che rimanga chi è contento di stare qui; chi ha altre pretese è bene che vada altrove. Quanto a Merletti, il ragazzo ha avuto l’opportunità di migliorare, sia dal punto di vista contrattuale che per la possibilità di giocare, dal momento che qui ne avrebbe avute meno, una volta recuperati gli altri difensori ed ha chiesto di andarsene".

Sull’ultimo arrivato, il lucchese Nicolò Fazzi, questo il pensiero del trainer rossonero. "Si è allenato con noi – ha detto – per l’intera settimana. E’ un giocatore molto intelligente e che sa giocare. E’ vero, è un po’ di tempo che non gioca, ma si dice che la prima gara non si fa solo con la condizione fisica, di certo non deve dimostrare niente a nessuno: può ricoprire diversi ruoli, sia come terzino, che come centrocampista. Sono certo che ci darà una grossa mano".

Infine sul mercato: "La società sa benissimo che, per alzare la competizione, servirebbero altri due-tre nuovi giocatori in ruoli ben precisi, ma credo molto nel recupero di alcuni nostri giocatori, primo tra tutti Magnaghi".

Questa, per concludere, l’ipotetica formazione: Chiorra; Alagna, Quirini, Fazzi, De Maria; Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo. Palla al centro alle 16,15. Infine, la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lucchese e Padova si giocherà al "Porta Elisa" mercoledì 24 gennaio, con inizio alle 18,30.

Emiliano Pellegrini