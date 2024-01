Gracciano da urlo, impresa San Gimignano. Pianella punito dal Venturina. Amiata corsaro

SAN QUIRICO

3

FRATTA SANTA CATERINA

2

SAN QUIRICO D’ORCIA – Combattuto successo del San Quirico, che supera in casa 3-2 il Fratta Santa Caterina e conserva la prima posizione in classifica. Il San Quirico controlla la gara per oltre un’ora: già al 19’ Diallo trova la rete del vantaggio su spunto di Varone, e lo stesso capocannoniere segna la rete del raddoppio al 66’. A questo punto, però, la luce si spegne per i padroni di casa, gli ospiti si rovesciano in attacco, e all’89’ accorciano le distanze con Viti. Il San Quirico risponde subito, e al 91’ Machetti trova la rete dell’apparente tranquillità, ma il Fratta non si arrende, e al 93’ Sestini sigla il gol del definitivo 3-1.