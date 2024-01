Granata "Mercato? La squadra va bene così"

Si apre oggi, e proseguirà fino al 31 gennaio, il mercato di riparazione dei professionisti (quindi anche della Serie C). Con l’ex gloria granata Andrea Bagnoli, 56 anni, oggi agente Fifa e amministratore di Fi.Ba. soccer (società nella quale sta muovendo i primi passi anche il figlio Nicholas, calciatore della Cuoiopelli) cerchiamo di capire cosa i tifosi possono attendersi: quelli del Pontedera ma anche più in generale.

Bagnoli secondo lei chi si muoverà in questa finestra?

"Come dice il nome, questo è un mercato di riparazione. Quindi si muoveranno le squadre che si sono accorte di aver sbagliato qualcosa in estate e devono correre ai ripari. Penso ad esempio al Vicenza nel girone A, alla Spal e all’Entella nel B, al Catania e al Benevento nel C. Non credo però che gireranno soldi, ma penso che ci saranno scambi tra i giocatori".

Dalle cosiddette "piccole" e in particolare dal Pontedera cosa si aspetta?

"Non mi aspetto granché. Nello specifico del Pontedera, il suo mercato penso che possa muoversi solo se ci sarà da rimpiazzare un’uscita. D’altronde sta disputando una stagione per me migliore anche di quella scorsa, già eccellente. Quindi o decide di piazzare un colpo per puntare ad arrivare ancora più su del sesto posto, o altrimenti le entrare seguiranno le uscite".

Con l’infortunio a Stancampiano si parla di un nuovo portiere.

"Ho letto, e magari la società è già corsa ai ripari. Credo che il Pontedera sia uno dei pochi club sempre vigile su tutto".

La società sembra vicina alla riconferma di Zocchi e Canzi, Cosa ne pensa?

"Penso che sia la giusta ripartenza di un progetto che ogni anno vuol crescere e lo fa con i suoi artefici, sia societari che tecnici".

La sua agenzia ha giocatori in Serie C?

"Sì, ne abbiamo una quindicina, ma resteranno nelle rispettive squadre con le quali stanno disputando degli ottimi campionati, tipo Bachini, primo con la Juve Stabia. Ci muoviamo comunque sui giovani e di recente abbiamo fatto esordire in Serie A con la maglia del Frosinone (in Coppa contro il Napoli, in campionato contro la Juve, ndr) il difensore Mateus Lusuardi, brasiliano classe 2004, di cui sentiremo parlare presto".

Torniamo al girone B: la promozione diretta è ormai un discorso tra Cesena e Torres?

"Sì, e penso che sia l’anno del Cesena. Carrarese, Pescara, Perugia, pur essendo buone squadre non mi pare abbiano la forza per lottare per il primo posto".

Tra le sorprese il Pontedera ce lo mettiamo?

"Mah… Se diciamo della neopromossa Pineto sì, ma il Pontedera ormai non lo è più. Una squadra che ogni anno cerca di porsi obiettivi importanti e riesce a raggiungerli, come può essere ancora chiamata sorpresa?". Stefano Lemmi