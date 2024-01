Granata, Millozzi avverte: "Chi non vuole restare..."

"Se qualcuno non dovesse essere contento di stare qui, siamo disponibili a parlare. Però ad oggi non stiamo parlando con nessuno". Così ha spiegato l’altro giorno il direttore sportivo Moreno Zocchi a proposito della situazione-mercato in casa Pontedera. Un concetto che il presidente Simone Millozzi ha subito rafforzato, facendo capire a chiare note qual è la linea di movimento e quali sono le strategie del club da qui al 31 gennaio. "Il pensiero del Pontedera – ha precisato il primo dirigente - si può elencare in cinque punti: 1) i contratti si rispettano, 2) non siamo obbligati a vendere, 3) se un giocatore non è contento di stare qua, troviamo un modo per accontentarlo, a condizione però che non venga penalizzato il nostro club, 4) ad ogni uscita corrisponderà un’entrata che vogliamo sia di livello, 5) la società opera in piena condivisione delle scelte del direttore Zocchi e di mister Canzi". Questo per far capire che chi vuol venire a raccogliere nel florido orticello granata non può farlo gratuitamente. Un riferimento sicuramente non casuale all’indomani delle forti voci che arrivano dalla sponda adriatica dell’Italia e che riguardano l’interesse della Vis Pesaro per l’attaccante Francesco Nicastro (32). Il calciatore (4 reti in questa stagione) ha infatti un contratto che lo lega al Pontedera fino al 30 giugno 2024, quindi, ammesso che il centravanti voglia davvero lasciare la maglia granata, se la società marchigiana lo vuole adesso deve mettere mano al portafoglio. Altrimenti deve aspettare la scadenza per poterlo avere a parametro zero. Ad attrarre Nicastro sarebbe la proposta di un cospicuo contratto biennale che la Vis (che già voleva il calciatore nell’estate scorsa) sembra pronta a mettere sul piatto, ma solo se il cerchio fra le tre parti in causa si chiuderà, l’ex Padova lascerà Pontedera, dopo un campionato e mezzo e 17 reti totali. Ovvio che a quel punto Zocchi dovrà mettersi alla ricerca di un sostituto di spessore che possa ereditare la maglia da centravanti titolare. Chi invece sembra non verrà rimpiazzato è Luca Paudice, passato in prestito al Renate

"Numericamente là davanti siamo a posto" ha chiosato il direttore granata, che prima di febbraio dovrà anche mettersi al tavolo per definire le situazioni degli altri 9 calciatori in scadenza oltre a Nicastro, ossia Catanese, Perretta, Martinelli, Benedetti, Espeche, Stancampiano, Marrone, Vivoli e Provenzano.

Stefano Lemmi