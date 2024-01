Granata, missione Cesena. Quasi fatta per Ganz

Che sia la sfida in assoluto più difficile lo si capisce semplicemente guardando la classifica. Il Cesena è primissimo, ha perso una volta sola, a Olbia, all’esordio in campionato, e se non fosse per la resistenza della Torres (a -3) avrebbe già messo una seria ipoteca sulla promozione in Serie B visto che dopo 21 turni le più accreditate rivali della vigilia hanno già distacchi in doppia cifra. Ma è proprio scorrendo la graduatoria che si alimentano i sorrisi in casa Pontedera, ormai vicinissimo a quanto pare a chiudere per l’attaccante Simone Ganz (che ieri ha rescisso col Brindisi, ndr) visto che i granata sono quarti, hanno vinto le due gare del 2024 segnando sei reti e non subendone e vengono da 5 vittorie consecutive esterne in campionato (7 con la Coppa Italia). "Il Cesena – ha spiegato Massimiliano Canzi, che su quella panchina ha collezionato la sua unica presenza da allenatore in Serie A, nel 2011-12 quando era vice di Beretta – ha dei numeri che si ti fermi a guardarli fanno tremare i polsi. Non perde dalla prima di campionato e sta marciando più forte del Modena due anni fa e della Reggiana l’anno scorso". Tutta roba però che non distoglie il tecnico del Pontedera dall’intento di questa sera: "Andiamo per giocarci la partita, con grandissimo rispetto di un avversario che gioca in maniera concreta e forte ovunque. Ma se vogliamo provare a portare a casa qualcosa dovremo giocare la partita perfetta, e nonostante la differenza di numeri sul campo e di budget sia impietosa, cercheremo di fare la nostra parte". Anche se il match (decimo confronto diretto) si disputa in uno stadio da Serie A, in campo Martinelli e compagni potranno contare sul calore dei tifosi granata, visto che la Curva Mare che ospita i supporters bianconeri è chiusa per questa gara e che da Pontedera oggi alle 16,30 (ma il ritrovo è davanti allo stadio Mannucci alle 15,30) partirà un pullman organizzato dagli ultras della gradinata nord Diego Savelli cui si uniranno diverse auto per un centinaio di tifosi previsti. In squadra invece rispetto al 4-0 alla Fermana ci sono Benedetti, Angori e il neo acquisto Lombardi, assenti invece capitan Espeche (squalificato) e Salvadori (influenzato). Inizio alle 20,45, dirige Ubaldi di Roma. Probabile formazione (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Provenzano, Ambrosini; Benedetti, Ianesi; Selleri.

Stefano Lemmi