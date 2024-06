Granata, obiettivo Ragatzu. Non c’è tempo da perdere

E’ la settimana di Daniele Ragatzu? Potrebbe esserlo. Anzi, potrebbe essere addirittura il suo giorno, oggi. Le voci della trattativa sono ormai diventate notizia pubblica e il Pontedera, una volta scoperto, ha dovuto confermare l’interesse per il fantasista e top player. E proprio ora che l’esistenza di questo interesse è diventato noto, vanno accelerati i tempi per raggiungere l’intesa, visto che sul 32enne attaccante, capocannoniere del girone B di Serie C del campionato 2022-23 con 19 reti, c’è una vera e propria fila di altre squadre interessate ad accaparrarsi i suoi prodigi balistici. Su tutte il Trapani, fresco di promozione dalla Serie D (dove ha vinto il girone I imbattuto) e quest’anno intenzionato ad allestire una squadra competitiva, ma insieme ci sono anche big come Avellino, Foggia, Entella e Novara oltre alla neopromossa Campobasso. La società granata ha capito che deve fare presto prima che si scateni un’asta per il giocatore (che con la retrocessione dell’Olbia tra i dilettanti è svincolato e quindi per averlo non c’è un cartellino da pagare al club di appartenenza), ma secondo qualche ben informato non solo ci sarebbe già stato l’ok sulla parola (e in questa fase non è possibile fare diversamente perché le firme sui contratti si possono depositare solo a partire dall’1 luglio), ma addirittura Ragatzu sarebbe atteso oggi in città. E si parlerebbe di un accordo su base biennale. Queste saranno dunque ore cruciali di attesa, ma di certo c’è che il suo nome ha già scaldato l’entusiasmo dei tifosi pontederesi, che lo conoscono anche direttamente per averlo incrociato da avversario per 8 anni.

La prima volta nel torneo 2015-16 quando vestiva la maglia del Rimini (e i romagnoli persero 6-0 al Mannucci la gara di andata), le altre sette con la casacca dell’Olbia, nelle quali ha trovato modo di segnare in 4 occasioni, tutte però al Nespoli: Olbia-Pontedera 3-2 (22 gennaio 2017), Olbia-Pontedera 2-0 (24 settembre 2017), Olbia-Pontedera 1-1 (3 febbraio 2019) e Olbia-Pontedera 2-0 (27 novembre 2021). Ragatzu, che compirà 33 anni a settembre, con la casacca dell’Olbia è andato in doppia cifra per 5 volte in 7 stagioni, mentre quest’anno ha chiuso con 9 gol, oltre un terzo di quelli complessivamente segnati dalla squadra sarda (25: peggior attacco del girone) che è retrocessa come ultima classificata. Con Ragatzu diventano tre i nomi nuovi dei giocatori papabili di indossare la maglia del Pontedera. Gli altri, che avevamo già svelato nei giorni scorsi, sono due under che l’allenatore Agostini ha avuto con sé nella Primavera del Genoa: il portiere Calvani e il centrocampista esterno Sarpa.

Stefano Lemmi