Granata "Sarà una partita tosta e sporca"

Prove d’alta classifica? I numeri direbbero questo della trasferta odierna del Pontedera sul terreno della Vis Pesaro. Dopo 3 giornate i granata e i marchigiani sono appaiati in quarta posizione (virtualmente in quinta se la Torres, che ha due punti e una gara in meno, batterà il Milan Futuro) con sei punti, figli obbligati di due vittorie e una sconfitta. Figurarsi però se Alessandro Agostini vuol sentir parlare di alta classifica dopo appena 270’ di campionato. L’allenatore del Pontedera quasi non ci lascia finire la frase: "Noi la classifica non si guarda mai, lo faremo solo alla fine del campionato. Quindi sulla gara con la Vis Pesaro non faccio un discorso di alta classifica, ma di due squadre che hanno iniziato benino e che ora si incontrano in una partita che credo sarà tosta, difficile e complicata. Noi come sempre dovremo metterci del nostro, le qualità per fare bene le abbiamo e dobbiamo tirarle fuori". Il 4-1 al Sestri Levante di domenica scorsa ha inevitabilmente irrobustito la dose di fiducia nel gruppo. "Quella partita – riprende il tecnico dei granata – mi ha dato consapevolezze positive, anche perché credo che il Sestri Levante sia una buona squadra, e questo mi dà l’idea di aver fatto cose buone che io ho sempre pensato di poter fare. C’è stata conferma di questo".

"Abbiamo – riprende Agostini – ancora da migliorare, però si comincia a intravedere la strada giusta, si comincia a crederci di più, e tutto questo ci aiuta e ci dà un’iniezione di fiducia per continuare a lavorare". Poi sulla sfida odierna, la numero 17 (4 vittorie, 3 sconfitte e 9 pari) il tecnico riconosce la difficoltà: "Troveremo una squadra che lascia pochi spazi, che non lascia giocare, che è aggressiva, lavora sulle seconde palle, sulle palle vaganti, e che è brava a sviluppare gioco. Sarà una partita tosta e...sporca che dovremo essere bravi a gestire, senza tirarci indietro". A Pesaro i granata vanno comunque con un primato: l’attacco più prolifico del girone (8 reti).

"Questo nasce da un collettivo che ha qualità – conclude Agostini - e di conseguenza anche dai singoli, dai nostri attaccanti, anche loro di qualità. D’altronde queste cose qui non si inventano…". Detto che l’arbitro è Viapiana di Catanzaro, che diresse il 2-2 con l’Olbia dell’anno scorso (unico precedente) che l’inizio è alle 18.30 e che nel Pontedera rientra lo squalificato Espeche per cui gli assenti restano Sarpa e Marrone, Agostini dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2, magari riproponendo lo stesso che ha rifilato il poker al Sestri Levante.

Stefano Lemmi