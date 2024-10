Granata, verso la rinascita. Serie nere a confronto

L’1-0 di Gubbio ha interrotto, come noto, un’astinenza da vittorie che durava da sei partite (dalla 4a alla 9a giornata). Un periodo decisamente lungo e anche preoccupante, con 1 solo punto raccolto, ma che per il Pontedera non rappresenta una novità. Negli 11 precedenti campionati di Serie C unificata come adesso, infatti, la squadra granata soltanto una volta ha infilato un filotto negativo più corto, fermandosi a 5 partite consecutive senza successi: era la stagione 2015-16. Ma andiamo con ordine, partendo dalla serie-no più lunga. E’ accaduto due volte e in quelle circostanze il Pontedera è stato a digiuno dei tre punti per ben 9 giornate. La prima volta nel primo campionato di Terza Serie disputato, quello della stagione 2013-14, quando dalla 10a alla 18a giornata la squadra di Indiani infilò 4 sconfitte e 5 pareggi. Questo però non impedì ai granata di andarsi a giocare i play off a Lecce. L’altra nel torneo 2021-22, quando dopo il brillante 2-0 al Cesena alla 30a giornata, gli uomini di Maraia chiusero il campionato con 5 sconfitte e 4 pareggi. La salvezza era già stata conquistata da tempo, ma i play off sfuggirono. Otto partite di fila senza vincere il Pontedera c’è stato due volte, entrambe nella stessa annata, la 2016-17, quella più tribolata, con la salvezza raggiunta solo nelle gare finali e chiusa al 14° posto, peggior piazzamento (eguagliato nel campionato 2021-22).

Le due super serie-no si erano verificate dalla 5a alla 12a giornata, con 7 sconfitte e 1 pareggio, e dalla 17a alla 24a giornata, con 3 sconfitte e 5 pareggi. Sette turni senza successi si sono invece verificati nel campionato 2017-18, dalla 1a alla 7a giornata, con 5 sconfitte e 2 pareggi, ma questo alla fine non ha impedito al Pontedera di qualificarsi ai play off (persi al primo turno a Viterbo), e nel 2019-20, dalla 20a alla 27a giornata con 4 sconfitte e 3 pareggi, le ultime partite giocate prima dello stop per il Covid, ma con tanto di 4° posto finale. In ben 6 precedenti, dei quali due in una stessa stagione, il filotto-no si è interrotto a sei turni come quest’anno. Si è verificato nel 2014-15, dalla 3a all’ 8a giornata con 1 sconfitta e 5 pareggi, nel 2018-19, due volte, dalla 5a alla 10a giornata con 3 pareggi e 3 sconfitte, e dalla 22a alla 27a giornata con 2 sconfitte e 4 pareggi, nel 2021-21, dalla 32a alla 37a giornata con 1 sconfitta e 5 pareggi, nel 2022-23, dalla 1a alla 6a giornata con 2 sconfitte e 4 pareggi, e nel 2023-24, dalla 2a alla 7a giornata con 3 sconfitte e 3 pareggi. Meglio di questo torneo, come detto, solo nel 2015-16, con "solo" 5 giornate senza vittorie, dalla 22a alla 26a giornata, con 1 pareggio e 4 sconfitte, ma tutte di fila. Quindi peggio di quest’anno, che sono state tre...

Stefano Lemmi