Grande attenzione rivolta al settore giovanile. L’AS Ticinia presenta la stagione: anche Ferrario (ex del Napoli) alla festa del club

La AS Ticinia Robecchetto anche quest’anno ha organizzato la presentazione dello staff societario e soprattutto di tutte le squadre della società. A far gli onori di casa il Presidente Merli, sugli spalti del campo sportivo tanti tifosi. Lo staff era presente con il dg Sbergo, il ds della prima squadra Lazzarini e quello della Juniores Caccia , E poi il dirigente del settore giovanile e attività di Base Bovi. Non potevano mancare tutti gli allenatori e i dirigenti delle altre categorie. La Società ha ufficializzato la conquista del 3* livello (ex Scuola Calcio Elitè ) come riconoscimento ottenuto da parte del Settore Giovanile Scolastico delle Figc che ora "dovrà essere mantenuto con sempre più competenza e preparazione di tutto lo staff sia tecnico che dirigenziale", ha commentato il Presidente Merli.

Fra le figure introdotte da quest’anno in società ci sono il preparatore atletico Costa e il responsabile area portieri Massimo Ferrario (ex AC Monza giovanile). Presenti, fra gli altri, il Responsabile del Centro Federale FIGC di Como, Luoni nonché il Responsabile Area Sviluppo Territoriale FIGC di Legnano,Lovati. Quest’ultimo ha confermato che anche per questa stagione sportiva la As Ticinia è all’interno del progetto che vedrà ogni mese lo staff tecnico fare formazione ai mister con allenamenti mirati e con gli atleti del vivaio. Presente pure Moreno Ferrario (ex difensore del grande Napoli di Maradona) che ha rievocato momenti della lunga carriera. A.S.