Grande derby oggi allo stadio Zecchini. Il Grifone va all’assalto della Sangiovannese

"La Sangiovannese è una squadra ostica e rognosa come il Poggibonsi per cui non sarà una gara facile". L’allenatore Roberto Malotti, a cui non importa nulla di essere diventato un personaggio nazionale, dopo che la sua penultima conferenza stampa è diventata virale, presenta il derby che vede, oggi inizio alle 15, la Sangiovannese di scena allo "Zecchini" per la quinta giornata di campionato. Il mister, prima della conferenza stampa, si è incontrato sulla pista dello stadio con un gruppo di tifosi così come ha fatto una delegazione di giocatori. "Tutti ci teniamo al Grosseto, ne abbiamo parlato con toni gestibili, siamo tutti arrabbiati – ha affermato il tecnico fiorentino ancora oggi squalificato – ma bisogna smettere di esserlo perché dobbiamo guardare avanti. I giocatori, che ho visto martedì pensierosi, stanno tutti bene e hanno svolto una buona settimana di lavoro negli allenamenti. Sono sicuro che sono mentalmente pronti per riprendere il campionato perché le chiacchiere non valgono. Domani vedremo se ci sarà in campo la reazione che ci aspettiamo dopo l’approccio sbagliato con il Poggibonsi e quello del secondo tempo con il Livorno (cinque gol con cinque tiri, Ndr.)". Sollecitato da una domanda il mister fa un riferimento su capitan Cretella. "Cretella, indipendentemente dal ruolo che ricopre, è un giocatore forte, sopra alla media il quale, come del resto tutti gli altri, ha bisogno di ritrovare certezze, che trova al di là di dove gioca, se in difesa o a centrocampo, perché è un giocatore superiore alla media in questa categoria. Se faremo delle scelte diverse le faremo al di là del ruolo che può occupare Frosali".

"La squadra deve scendere in campo con una grande concentrazione –prosegue il tecnico del Grifone – perché ha bisogno di dimostrare quanta forza interiore abbiamo dentro, perchè dobbiamo averne per spingerci oltre alle difficoltà. Cerchiamo di spostare l’obiettivo senza pensare alla vittoria del campionato o a quello che fanno gli altri: noi dobbiamo pensare soltanto alla partita con la Sangio e andare avanti partita dopo partita. Solo così potremo ritrovare i nostri stimoli e i nostri valori e riavvicinare il pubblico e i nostri tifosi". Convocati Pellegrini, Piersanti, Raffaelli, Bolcano, Cretella, Falasca, Frosali, Grasso, Guerrini, Macchi, Possenti, Aprili, Cela, Sabelli, Sacchini, Addiego Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli e Riccobono. Arbitro Bruno Spina di Barletta.

P.P.