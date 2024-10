Grande vittoria in rimonta per il Siena. Bianconeri soli in vetta alla classifica

SIENA

3

SERAVEZZA

2

SIENA (4-3-1-2) Stacchiotti; Morosi (33’st Zichella), Fort (1’st Achy), Cavallari, Di Paola; Farneti, Lollo (19’st Ricchi), Mastalli; Candido (14’st Boccardi); Semprini (23’st Ruggiero), Galligani. Panchina: Giusti, Biancon, Hagbe, Carbè. Allenatore Magrini.

SERAVEZZA (3-5-2) Lagomarsini; Mosti, Paolieri, Sanzone; Salerno (45’st Stabile), Bedini (39’st Coly), Menghi, Bartolini (33’st Turini), Lepri (25’st Greco); Bellini (33’st Bocci), Benedetti. Panchina: Borghini, Piccolo, Turini, Beconcini, Caddeo. Allenatore Brando.

Arbitro Petraglione di Termoli (Fiorucci-Fiordi).

Reti: 14’pt Mastalli, 22’pt Bedini, 26’pt Benedetti, 32’st e 44’st Galligani.

Note: Recuperi: 1 e 6. Ammoniti: Mosti, Semprini, Mastall.

SIENA – La doppietta di Galligani ribalta una partita che si era messa male per una Robur che torna in testa in solitaria approfittando del pari del Livorno. La gara contro il Seravezza non è stata adatta ai deboli di cuore vista l’altalena di emozioni fin dalle primissime battute. Al 9’ Semprini di destro impegna Lagomarsini nella prima parata del match. Sulle corsie la squadra ospite punta spesso i terzini bianconeri: al 12’ Di Paola stoppa Salerno a pochi passi da Stacchiotti. Il gol lo segna il Siena poco dopo: Farneti pesca l’inserimento dell’altra mezzala, Mastalli, bravissimo a freddare il portiere lucchese in uscita, 1-0. Ma la partita è aperta e il Seravezza pareggia poco dopo con il sinistro di Bedini da fuori area che fa secco Stacchiotti. La Robur è in bambola e dopo aver preso il primo gol stagionale ne regala un altro, con l’ex Pianese Benedetti che brucia Fort per il 2-1. Il cross di Galligani dopo una bella azione personale non trova nessuno in area, ma è il segnale di risveglio. E’ ancora Galligani il più pericoloso (Lagomarsini blocca il suo diagonale) ma ogni volta che gli avversari attaccano la Robur va terribilmente in affanno. Nel recupero Mastalli ci mette una pezza per evitare il tris. La ripresa inizia col l’occasione per il pari sul destro di Morosi da pochi passi, sfera deviata in angolo all’ultimo soffio. Al 4’ Galligani dopo una bella azione di squadra va al tiro, palla murata dalla difesa. Col passare dei minuti però la pressione bianconera si affievolisce un po’ nonostante gli ingressi di Boccardi, Ricchi e Ruggiero. Le occasioni iniziano a scemare e l’intensità della sfida sembra affievolirsi. La fiammata arriva poco dopo la mezzora: Cavallari pesca Boccardi che è bravo a incunearsi i area e a servire il ‘gemello’ Galligani per il 2-2. L’inerzia è capovolta e all’ultimo tuffo la Robur la ribalta grazie alla voglia di vincere. La pressione di Mastalli su Coly è vincente e permette a Boccardi di trovare ancora una volta Galligani che segna il 3-2 davanti ad un Franchi in tripudio. Nel recupero Galligani e Ruggiero si ‘mangiano’ il quarto gol in contropiede ma i tre punti arrivano lo stesso.

Guido De Leo