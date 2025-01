Grandi numeri. Tutto cominciò a Torino nel 2012

Era il 6 ottobre 2012, quando 4 ragazzi con disabilità svolgevano a Torino il primo allenamento della Scuola Calcio Total Sport. Al termine della stagione i 4 giovanotti si moltiplicarono e sono diventati 25 calciatori che con il loro esempio, forza e determinazione ispirano il nome di questa società: gli Insuperabili. Negli anni successivi gli Insuperabili iniziarono a espandersi su tutto il territorio nazionale, aprendo nuove sedi come quelle di Genova, Siracusa, Roma, e poi ovviamente Milano, Chioggia, Parabita, Rovetta e Sant’Antonio fino a creare un network di Scuole Calcio per persone con disabilità altamente qualificate. In 12 anni sono 19 le Sedi inaugurate, e 800 i calciatori e calciatrice che vestono i colori bianco e blu.