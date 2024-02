Grassi e Pasquali lanciano il Sansepolcro

GAVORRANO

0

SANSEPOLCRO

2

GAVORRANO: Filippis, Pignat (69’ Modic), D’Agata (64’ Macrì), Grifoni, Pino, Nardella (63’ Masini), Mauro (64’ Ceccanti), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (58’ Mencagli).

All. Masi.

SANSEPOLCRO: Distasio, Mezzasoma (91’ Mariucci), Fremura, Della Spoletina, Gorini (68’ D’Angelo), Borgo, Piermarini (86’ Gennaioli), Fracassini (84’ Brizzi), Pasquali, Ferri Marini (79’ Essoussi), Grassi.

All. Bonura.

Arbitro: Caggiari di Cagliari.

Reti: 72’ Grassi, 85’ Pasquali.

Note: ammoniti Fracassini, Gorini, Mauro, Mencagli.

GAVORRANO - Colpo esterno del Vivi Alto Tevere Sansepolcro che sbanca 2-0 il campo del Follonica Gavorrano con due gol nella ripresa. La gara vede il ritorno al Malservisi-Matteini di mister Marco Bonura, oltre agli ex Fremura e Mezzasoma. Dall’altra parte mister Masi sostituisce lo squalificato Dierna con D’Agata, con Mauro che debutta dal primo minuto come terzino sinistro. Nella prima frazione le emozioni non mancano e le squadre si affrontano a viso aperto. All’8’ la prima occasione è per il Sansepolcro: Fracassini al volo impegna Filippis da distanza ravvicinata, il portiere respinge di pugno. Al 13’ ospiti ancora pericolosi, il tiro da fuori di Della Spoletina viene deviato in angolo dalla schiena di Pignat. Due minuti più tardi risponde il Follonica Gavorrano con Ampollini, che cerca il tiro della domenica dalla lunga distanza, non trovando però lo specchio. Al 21’ uno schema da calcio d’angolo porta al tiro al volo di Fracassini per il Sansepolcro, Filippis si distende in tuffo e devia la sfera. I biancorossoblù si rendono invece pericolosi al 25’ con la bella azione di Mauro, debuttante dal primo minuto. La sua incursione palla al piede porta al tiro Pino, che alza troppo la mira e spara sopra la traversa. Ancora Fracassini impegna Filippis dall’altra parte quando scocca la mezz’ora di gioca, il portiere blocca la sfera. Al 40’ l’occasione più clamorosa del primo tempo è per Pino, lanciato a rete da Botrini. L’attaccante di fronte a Distasio colpisce la parte alta della traversa e il punteggio rimane invariato. La ripresa si apre in maniera più compassata, ma al 9’ arriva la prima occasione per Ferri Marini, che in contropiede calcia alto. Al 27’ arriva il gol del Sansepolcro: Grassi penetra in area con una serpentina e con un diagonale mancino batte Filippis, portando in vantaggio la squadra di Bonura. Il Follonica Gavorrano nei minuti finali tenta l’assedio alla ricerca del pari, ma a trovare il raddoppio è il Vivi Altotevere Sansepolcro al 40’: Pasquali riceve palla in area, si gira e batte a rete, realizzando il gol dello 0-2.

Andrea Capitani