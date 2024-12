Grifone, campo e mercato. Preso il giovane Lampret

Il Grosseto ha concluso, grazie all’attività del direttore generale Filippo Vetrini, un altro affare con l’arrivo in maglia biancorossa di Jan Lampret, nazionalità slovena, portiere classe 2006. Lampret proviene dall’Nk Drava Ptuj, squadra partecipante al campionato di serie B sloveno, dove ha collezionato nove presenze, nonostante la giovane età. Il giocatore è già a disposizione di mister Consonni e ha firmato un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2026.

Ieri pomeriggio allo "Zecchini" i biancorossi hanno concluso la preparazione (stamani ci sarà la consueta rifinitura) in vista del derby di domani che li vedrà impegnati sul terreno dello stadio comunale "Artemio Franchi" con il Siena di mister Lamberto Magrini, ex di turno insieme ai giocatori Boccardi e Galligani. Nella gara valida quale ultima giornata del girone d’andata. Il tecnico biancorosso ha a disposizione tutti gli effettivi. Cretella e compagni vogliono allungare la serie positiva e chiudere al secondo posto della classifica questa prima parte di campionato. E a proposito dei buoni rapporti che intercorrono tra le due società, l’Unione Sportiva Grosseto 1912 "ringrazia il Siena Fc e in particolare il direttore sportivo Simone Guerri, per aver consentito l’accesso gratuito per assistere al derby ai 19 componenti della squadra Giovanissimi Regionali Under 15 di mister Stefani che, impegnati domenica mattina nella gara contro il Valentino Mazzola, avranno così la possibilità di sostenere i propri beniamini nel settore Ospiti dello stadio Franchi".

E fino a ieri, inoltre, erano circa 500 i biglietti acquistati dai tifosi biancorossi.