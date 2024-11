Grifone contro la Fezzanese: "Una trasferta insidiosa"

"Noi siamo pronti per una trasferta insidiosissima". L’allenatore Gigi Consonni (nella foto) affronta la gara odiernacontro la Fezzanese, fanalino di coda del girone E con 4 punti, consapevole di affrontare una squadra per nulla dimessa. "E’ una formazione quella ligure – prosegue il tecnico del Grifone – che non si dà per vinta e, nonostante la classifica che ha, è una squadra ben organizzata con buone individualità e che ha tutta la voglia di risollevarsi". In effetti la società spezzina ha cambiato allenatore da due settimane e il direttore sportivo ed ha ingaggiato alcuni nuovi elementi. "Noi dovremo essere pronti subito a fare la gara – è ancora Consonni che parla – e a portare il match dalla nostra parte con la massima determinazione ed il giusto atteggiamento senza far venire meno quell’equilibrio di squadra che ci ha portato a non subìre gol nelle ultime quattro partite mentre quando sono arrivato io sulla panchina biancorossa la squadra aveva la peggiore difesa del girone. L’equilibrio – precisa il tecnico che confermerà l ‘undici di domenica scorsa – dipende dal buon funzionamento di tutti I reparti. Ora siamo un po’ carenti nella zona di rifinitura, ma ci stiamo lavorando". E a proposito dalla possibilità di vedere in attacco il duo Marzierli-Benucci il mister ha affermato: "E’ fattibile nel corso della gara". Arbitra Zini di Udine. I convocati: Addiego Mobilio, Aprili, Benucci, Boiga, Caponi, Chrysovergis, Cretella, Dierna, Falasca, Grasso, Guerrini, Macchi, Marzierli, Pellegrini, Piersanti Possenti, Raffaelli, Riccobono, Sabelli, Sacchini, Senigagliesi.

P.P.