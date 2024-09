Grifone da recuperare. Biancorossi sotto esame

Siamo soltanto alla quarta giornata e qualcuno, alludendo al match di domenica tra il Livorno e il Grosseto parla già di un primo crocevia della stagione. Un pensiero esaferato, in realtà, ma sicuramente per i maremmani la gara di domenica assume un significato particolare, soprattutto alla luce di quello che Cretella e compagni hanno combinato domenica in casa contro il Poggibonsi. Quello che il Grifone domenica deve dimostrare è che contro il Poggibonsi si è trattato soltanto di un incidente di percorso. Le due squadre si ritrovano dopo essersi già incontrate in Coppa Italia: i presuposti per una bella partita, con spettacolo, ci sono tutti. Mister Malotti cambierà modulo? Continuerà a schierare una formazione a trazione anteriore con il rischio di subire le ripartenze degli avversari? Il tecnico ha sempre riservato e sorprese nel presentare lo schieramento, ma fondamentale sarà l’atteggiamento in campo. Oltre alla squalifica di Frosali per un turno il giudice sportivo ha inflitto una multa di 600 euro al Grosseto per "per indebita presenza, di circa tre soggetti non identificati, né autorizzati, per l’intera durata della gara, sulla pista di atletica a pochi metri dalle panchine. Nonostante l’invito del direttore di gara, attraverso i dirigenti della società, permanevano nel recinto di gioco".

P.P.