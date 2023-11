Grifone, emergenza difesa. Due assenze importanti

Con i tre punti conquistati ai danni del Poggibonsi e con il terzo posto in classifica, i biancorossi si sono scrollati di dosso tante preoccupazioni e proseguono imbattuti il loro cammino in campionato dove sono attesi domenica dalla trasferta umbra in contro il Trestina: la vittoria, del resto, in certi momenti è la migliore medicina, è fonte di autostima ed è in grado di ricompattare il gruppo qualora ce ne fosse bisogno.

Ma per l’allenatore del Grifone, Vitaliano Bonuccelli i problemi non finiscono mai, però come afferma lui "la rosa è consona ed offre sempre garanzie". Domenica, infatti, il tecnico viareggino dovrà "inventare il reparto difensivo" perché dovrà fare a meno del difensore centrale Schiaroli, (che è stato squalificato per un turno), del difensore esterno Bruni (mercoledì il giocatore è andato in tribuna ed è molto difficile un suo recupero) per un problema ad un plantare. Infine mancherà il centrocampista Picchi, stirato, in campo soltanto tre minuti. Intanto i biglietti riservati ai tifosi biancorossi per la gara di domenica allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello contro il Trestina sono in vendita al Bar Tripoli al prezzo di 10 euro fino alle 19 di domani. Al botteghino, domenica, il costo sarà di 12 euro: ingresso gratuito per la fascia di età 0-14. Da sottolineare l’iniziativa presa, mercoledì sera, dai gruppi della Curva Nord che hanno raccolto la cifra di 1.483 euro in favore della piccola Asia e che sono stati consegnati, dopo la partita, al padre Pino presente allo stadio come ospite della società unionista.