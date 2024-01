Grifone, la nuova strada. Intanto dirige Di Meglio

Fra i due papabili, Malotti e Maccarone, a dirigere ieri pomeriggio la seduta di allenamento del Grosseto al "Palazzoli", davanti ad un buon gruppo di tifosi curiosi, è stato Gianni Di Meglio (nella foto), ex bandiera biancorossa, e come preparatore atletico I giocatori si sono trovati davanti all’ex Nicola Stagnaro. Dopo la sconfitta interna con il Tau Altopascio si è così chiuso il "capitolo Bonuccelli", aperto a luglio con il ritiro ad Abbadia San Salvatore, nel libro della storia del Grifone. "L’Us Grosseto 1912 – si legge in una nota – rende noto di aver interrotto di comune accordo il rapporto con Vitaliano Bonuccelli. L’allenatore conclude nella la sua esperienza sulla panchina biancorossa con il bilancio di 9 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte in campionato ed il superamento di due turni di Coppa Italia. La società intende ringraziare il mister per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrata ogni singolo giorno della sua permanenza a Grosseto, augurandogli al contempo le migliori fortune umane e lavorative per il prosieguo della sua carriera".

La dirigenza del Grifone, quindi, per il momento ha scelto una soluzione interna per preparare la squadra in vista delal trasferta di Cenaia contro il fanalino di coda. Poi ci sarà la sosta del campionato per consentire lo svolgimento della Coppa Carnevale. Tredici le gare ancora da disputare, con alcuni scontri diretti come Follonica Gavorrano e Pianese.