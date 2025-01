Grifone, occasione persa. Il pari allontana dalla prima

SERIE DRiscatto o anonimato? Davanti a questo interrogativo si è trovato il Grosseto, dopo la sconfitta di Orvieto, ospitando allo stadio "Zecchini" ieri pomeriggio, dopo due rinvii – a causa del forte vento che ha sferzato la città nei giorni scorsi – l’undici del Seravezza in uno stadio semi-deserto e con tanto freddo: alla fine esce un pareggio che soddisfa più gli ospiti che non i locali. Mister Consonni, dovendo sopperire ad alcune assenze, schiera a sorpresa Nunziati, al debutto stagionale, mentre si assiste al ritorno in squadra, dall’inizio, di Riccobono.

Sul fronte opposto mister Brando conferma lo schema tradizionale. La prima mezzora trascorre senza offrire grosse emozioni con gli ospiti più aggressivi e più determinati, ma che non riescono a creare azioni pericolose. Alla conclusione, sia pure senza pretese, vanno i padroni di casa: al 14’ Riccobono, da sinistra, calcia debolmente mentre al 21’ è Benucci che manda il pallone alle stelle su assist di Macchi dopo una discesa sulla corsia di sinistra.

Al 35’ sono gli ospiti ad andare alla conclusione con Menghi: poco da dire. E poi si fanno vedere con Paolieri, ma Raffaelli è sicuro. Ed è proprio Raffaelli che si esalta nel minuto di recupero deviando in angolo una conclusione ravvicinata di testa del solito Benedetti. Un primo tempo un po’ deludente tra le due formazioni di spicco impegnate in questo big-match della seconda giornata del girone di ritorno. In avvio di ripresa gli ospiti appaiono più determinati e con Stabile, con un tocco delicato, vanno vicino alla realizzazione: il pallone esce di poco. Poi è Benedetti che cerca di sorprendere Raffaelli, ma il tentativo non riesce.

Cominciano le sostituzioni, ma il gioco non decolla. Al 38’ il Grosseto, in una ripartenza, si rende pericoloso con Marzierli, ma la sua conclusione è debole. Il bomber biancorosso ci riprova al 45’, ma la sua conclusione in diagonale esce di poco. Nel recupero è Sabelli che sfiora di poco il gol. Poi la fine un po’ amara per il Grosseto.

Paolo Pighini