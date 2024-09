Grifone pronto per il derby. Cretella: "Gruppo unito»

S’avvicina l’inizio della stagione e si avvicina il derby con il Livorno di mister Indiani e "costruito" dal direttore sportivo Bicchierai. Un avvio di stagione più spettacolare di questo non poteva esserci per il Grosseto del tecnico Malotti che si accinge al debutto sul campo della squadra la quale dovrebbe rappresentare l’autentica rivale del Grifone per la vittoria del campionato. Sabato, con inizio alle 21, dunque, saranno di fronte le "rivali" classiche, Livorno e Grosseto. E tanto per ricordare pensiamo al gol annullato a capitan Cretella nel derby allo "Zecchini" della passata stagione. E con il capitano dei biancorossi vogliamo avvicinarci a questo derby di Coppa Italia. "Finalmente ci siamo: siamo entusiasti di iniziare questa Coppa. Dopo una preparazione estiva importante – afferma Riccardo Cretella – iniziamo a sentire le giuste sensazioni. Il gruppo è unitoe ci sentiamo pronti ad affrontare le prossime sfide. Iniziare con un derby con il Livorno rende tutto ancora più entusiasmante". Nel capitano emerge il senso di responsabilità. "Ora serve la massima concentrazione per affrontare al meglio questa prima sfida ed i prossimi impegni: quest’anno non possiamo sbagliare". "Dopo aver conosciuto questi ragazzi – conclude il capitano dei biancorossi – posso garantire che non mancherà mai la voglia di lottare. Quindi esorto i tifosi a starci vicino, questa squadra regalerà grandi soddisfazioni".