Grifone, proprio nulla da salvare. Malotti: "Sono molto deluso"

Risultato negativo e prestazione insufficiente. Questi i dati che riguardano il Grosseto uscito sconfitto per 3-0 in casa dal Livorno nel primo turno di Coppa Italia.

"Speravo di prendermi dei vantaggi sugli altri ripartendo dalle basi dello scorso anno – afferma l’allenatore Roberto Malotti – invece purtroppo siamo indietro e abbiamo ancora troppi giocatori che non stanno bene o che non sono ancora in gruppo. A Livorno abbiamo sbagliato anche a livello caratteriale, ma questo può succedere quando non stai bene fisicamente. Non sono preoccupato, perché so che miglioreremo e che saremo competitivi e che la squadra di sabato sera non può essere il vero Grosseto. Altrimenti io devo essere il primo a essere messo in discussione".

Molto deluso il direttore generale Filippo Vetrini. "Non mi è piaciuto nulla di quello che ho visto sabato sera, la squadra non è a posto fisicamente e ha mostrato un atteggiamento passivo che di solito non è da Grosseto. Mancava metà squadra, ma questo non deve essere un alibi. Forse questo schiaffo ci può servire in funzione del campionato e questa partita è arrivata al momento giusto e ci ha fatto capire che siamo ancora indietro. Tuttavia non sono preoccupato perché il match di Livorno non ci interessa mentre mi dispiace aver fatto una figuraccia nel rispetto dei tanti tifosi presenti a Livorno".