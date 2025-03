Grifone, strada in salita. Sette gare, nessuna facile

Qualche settimana fa scorrendo il calendario sembrava che il Grosseto fosse atteso da gare con avversari abbordabili. La realtà dei fatti, invece, non è così perchè i biancorossi in classifica sono scivolati al quinto posto dopo il pareggio del Siena, nel posticipo di ieri, contro il Terranuova Traiana, e ora sono attesi da gare contro avversari che hanno bisogno di punti sia per entrare nei playoff sia per uscire dai playout.

Nella parte alta della classifica, infatti, il Grosseto deve affrontare Ghiviborgo e Siena mentre in quella bassa Flaminia, Fezzanese, San Donato Tavarnelle, Ostia Mare, Montervarchi. Nelle sette gare, insomma, non c’è una partita teoricamente facile per il Grifone. Ed anche per questo motivo Cretella e compagni sono chiamati a maggiori responsabilità in questo finale di stagione nel tentativo (crediamo davvero molto difficile) di conquistare il secondo posto.

E a proposito di post season il Dipartimento Interregionale ha reso note le date dei playoff: semifinali 11 maggio alle 16 (seconda contro quinta, terza contro quarta); finali 18 maggio alle 16. I play out saranno disputati l’11 maggio alle 16. Inoltre è stato ufficializzato l’obbligo dell’impiego, per tutto l’arco della gara, di tre giocatori under nati nel 2005, 2006, 2007. I biancorossi ieri mattina hanno disputato una partitella in famiglia e si ritroveranno martedì per iniziare la preparazione del match che li vedrà impegnati in trasferta contro il Flaminia.