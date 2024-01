Grifone verso il derby. Novanta minuti clou

Il derby Grosseto-Livorno di domenica allo stadio "Zecchini" giunge in un momento delicato per le due squadre che stanno disputando un campionato al di sotto delle aspettative in un girone nel quale, però, la classifica è ancora molto corta.

Ma i biancorossi di mister Bonuccelli (nella foto) non possono più nascondersi: devono tirare fuori la qualità che hanno, la voglia di vincere e l’attaccamento alla maglia. E’ chiaro che i tre punti appaiono l’unico risultato positivo non solo per la classifica, ma anche per ridare entusiasmo a tutto l’ambiente del Grifone. Per i tifosi e gli sportivi maremmani, che speriamo siano numerosi sugli spalti dello Zecchini, sarebbe davvero un bel regalo.

I biglietti per i tifosi biancorossi sono disponibili al Centro Sportivo di Roselle, nelle rivenditorie autorizzate (Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo) ed online sul circuito Ciaotickets. Il botteghino di piazzale Donatello sarà aperto domenica. La società del patron Lamioni ha consentito l’ingresso gratuito nel settore della Curva Nord per i tesserati biancorossi della Scuola calcio e del settore giovanile, vestiti con la tuta di rappresentanza e previo ritiro del tagliando omaggio. Allenatori, dirigenti e collaboratori godranno dell’omaggio nel settore della Tribuna Laterale Nord. Grifo Carburanti è lo sponsor del match.