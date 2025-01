Grinta L’Imolese vuole dare un calcio alla crisi

Imolese colpita e affondata: ora bisogna tornare a invertire la rotta. Primo vero capitombolo della stagione domenica ad Altopascio per i rossoblù di mister D’Amore, sconfitti 4-1 dal Tau, che si conferma squadra forte e solida, e in ripresa dopo il calo delle scorse settimane. Lo stesso che in parte stanno vivendo anche Raffini e compagni, che non vincono da più un mese e hanno raccolto appena due punti nelle ultime quattro partite. Così dicono i numeri, il campo invece parla di tanti e troppi regali concessi ultimamente alle avversarie, specialmente dal reparto difensivo, tra i migliori a inizio campionato, ma apparso in affanno nelle ultime uscite.

Sono stati due pasticci infatti a spalancare le porte prima al Forlì, nel match sotto Natale, e poi pochi giorni fa in Toscana, dove l’ennesima incertezza della retroguardia rossoblù ha consentito a Motti di stappare agilmente la partita (lo stesso che poi l’ha chiusa nel recupero, calando il poker). E infatti, al termine di questo insidioso trittico di partite, i conti non tornano affatto per l’Imolese, bucata 8 volte in 270 minuti: troppe, soprattutto se la casella dei gol segnati si ferma a tre.

E’ quindi tempo di tornare a rimboccarsi le maniche e di lavorare per dare ossigeno alla classifica, visto e considerato che il Lentigione, che oggi occupa il quinto posto (l’ultimo che vale i playoff), ha cominciato a viaggiare forte, allungando a +6 su Manes e soci. Tre punti cercasi dunque, tutti e subito, già a partire da domenica, quando al Galli arriverà la matricola Cittadella Vis Modena, battuta all’andata in volata con un gol di Raffini: un successo balsamico per l’Imolese e che compensò il cocente stop della settimana precedente arrivato a tempo scaduto in casa con il Tau.

Contro gli emiliani di mister Gori, subentrato un mese fa a Salmi, D’Amore si augura di recuperare Agbugui, ancora ai box a causa di un problema muscolare, mentre non dovrebbero esserci problemi per Dall’Osso e Lolli, usciti ammaccati dalla sfida contro il Tau (quest’ultimo dopo aver sbattuto contro un cartellone pubblicitario a bordocampo). In settimana, intanto, è arrivata la bella notizia della terza partecipazione consecutiva dell’Imolese al Torneo di Viareggio, quest’anno giunto all’edizione numero 75.

"Segno importante di continuità, crescita e valorizzazione del settore giovanile rossoblù. Un anno fa l’avventura è stata indimenticabile con tanto di riconoscimento istituzionale, ora siamo pronti a ripeterci!", così il club ha festeggiato la sua presenza a una delle competizioni giovanili calcistiche più affascinanti al mondo. La manifestazione si terrà dal 17 al 31 marzo.